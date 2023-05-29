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Егор Крид сделал серьезное заявление о семье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Егора Крида

Музыкант Егор Крид впервые серьезно ответил на вопрос подписчиков об отношениях, которых у него нет уже два года.

В соцсетях Крида спросили, состоит ли он в отношениях. Ранее артист отшучивался, но сейчас решил пролить свет на личную жизнь.

«Не состою (в отношениях) и уже как пару лет, как бы это грустно не звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы и всему свое время. Пока идем за мечтами», — написал Крид в телеграм-канале.

Одна из громких и длительных историй любви у Крида связана с певицей Нюшей. Романтические отношения знаменитостей длились с 2014 по 2016 годы. Последний роман, известный СМИ, был с блогером Валей Карнавал.

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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране