Егор Крид сделал серьезное заявление о семье

Музыкант Егор Крид впервые серьезно ответил на вопрос подписчиков об отношениях, которых у него нет уже два года.

В соцсетях Крида спросили, состоит ли он в отношениях. Ранее артист отшучивался, но сейчас решил пролить свет на личную жизнь.

«Не состою (в отношениях) и уже как пару лет, как бы это грустно не звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы и всему свое время. Пока идем за мечтами», — написал Крид в телеграм-канале.

Одна из громких и длительных историй любви у Крида связана с певицей Нюшей. Романтические отношения знаменитостей длились с 2014 по 2016 годы. Последний роман, известный СМИ, был с блогером Валей Карнавал.