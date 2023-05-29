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Определился победитель ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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сборная Канады на ЧМ по хоккею 2023
Фото: © официальный сайт сборной Канады по хоккею

Канада обыграла Германию в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 5:2 и в 28 раз стала победителем турнира.

Немцы дважды в матче выходили по счету вперед. Но в  третьем периоде канадцам удалось взять лидерство. К концу третей двадцатиминутки счет был уже 4:2 в пользу сборной Канады. 

Большинство Германии, благодаря снятому вратарю, не помогло отыграться. Канадцы воспользовались пустыми воротами и за две минуты до финальной сирены отправили немцам еще одну шайбу, сделав счет 5:2 и не оставив соперникам шансов на спасение. 

Канада — одна из самых титулованных на чемпионатах мира по хоккею, для сборной эта победа стала 28 по счету за все время существования турнира.

Германия ни разу не побеждала на чемпионатах мира. Но серебряные медали для немцев тоже сенсационные — последний раз такой результат у них был в 1953 году.

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Спорт #Хоккей
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