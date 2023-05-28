Актер и боксер боролись за место на шоу «Новые звезды в Африке»

Шесть участников продолжили борьбу за победу на шоу «Новые звезды в Африке», боксер Денис Лебедев смог выбрать себе соперника для испытания на вылет.

Лебедев остался один против коалиции блогера Марии Погребняк. Хотя одна из участниц — актриса Наталья Бардо тайно поддерживает отношения с Лебедевым.

Поэтому Лебедев мог выбрать себе соперника для испытания на вылет. Пять участников проголосовали против Лебедева, а он против актера Тимофея Зайцева.

На испытании на вылет участники должны были найти детали для паззла в куче червей, и достать их ртом, а затем собрать мозаику. В итоге Лебедев стал первым. А Тимофей Зайцев выбыл из шоу «Новые звезды в Африке».