Дэрил Диксон попадет во Францию в спин-оффе «Ходячих»

Новый ролик со съемок находящегося в производстве спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Дэрила Диксона показал героя, блуждающего по апокалиптичной Европе.

«Новый сериал во вселенной «Ходячих мертвецов» находится в производстве и скоро выйдет на AMC и AMC+. Дэрил Диксон (Норман Ридус) путешествует по разбитой, но стойкой Франции, надеясь найти дорогу домой», – сказано в описании к видео.

Ранее Норман Ридус отмечал, что его герой окажется в другой стране, на другом континенте и другом полушарии не по своей воле.

Подробностей нет, но появились предположения, что его могли похитить представители Гражданской Республики, ранее увезшие Рика в неизвестном направлении. В финале «Ходячих» Дэрил как раз отправила на поиски пропавшего друга и его жены Мишонн, ранее напавшей на след супруга.

После завершения основной ветки «Ходячих» история вселенной не заканчивается. Сейчас на канале выходит восьмой сезон «Бойтесь Ходячих Мертвецов», который станет последним. 18 июня стартует«Ходячие мертвецы: Мертвый город», в котором Мэгги и Ниган будут искать пропавшего Хершеля.

История Дэрила также выйдет в этом году, но дата пока не озвучена. В следующем ожидается пока безымянный спин-офф про Рика и Мишонн.