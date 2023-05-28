Турецкий ученый заявил о неизбежной гибели Черного моря

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, поскольку повышение температуры влияет на его структуру, заявил турецкий ученый-геолог Осман Бекташ.

Море состоит из трех слоев. На дне преобладают ядовитые газы, посередине промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию, он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и прочие морские обитатели, приводит «Лента.ру» пояснение ученого.

По его словам, средний слой из-за глобального потепления климата начал истончаться. «Нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря», — отметил Бекташ, добавив, что ситуацию уже не обратить вспять.

Ученый предупредил о грядущей опасности всех, живущих в непосредственной близости от побережья Черного моря.