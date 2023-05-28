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Турецкий ученый заявил о неизбежной гибели Черного моря

Источник:
«Лента.ру»
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Вид из космоса на Черное море
Вид из космоса на Черное море
Фото: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, поскольку повышение температуры влияет на его структуру, заявил турецкий ученый-геолог Осман Бекташ.

Море состоит из трех слоев. На дне преобладают ядовитые газы, посередине промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию, он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и прочие морские обитатели, приводит «Лента.ру» пояснение ученого.

По его словам, средний слой из-за глобального потепления климата начал истончаться. «Нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря», — отметил Бекташ, добавив, что ситуацию уже не обратить вспять.

Ученый предупредил о грядущей опасности всех, живущих в непосредственной близости от побережья Черного моря.

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Наука #Гео
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Топ комментариев

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))

GammiPluh

чего? это худшее проявление ситуации в экономике, когда бедные беднеют, а богатые богатеют увеличивая...

Asd10

Хуэя на костер святой либеральной инквизиции?? Посмешил, Сашулька