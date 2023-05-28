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Врач рассказала о способах борьбы с ложным чувством голода

Источник:
Sibnet.ru
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Конкурс по поеданию хот-дога
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ложное чувство голода появляется при переходе на правильное питание, когда человек начинает меньше есть жирного и сладкого, но организм требует привычный допинг. Есть множество способов обмануть его, сказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Если чувствуете, что сосет под ложечкой, выпейте стакан воды. Не торопясь! Небольшими глотками, можно в два-три захода. Если это было ложное чувство голода, то оно пройдет», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

Ложный голод часто появляется от умственного напряжения, когда организм требует подпитки в глюкозой. Помогут физические упражнения: отжимания, приседания, растяжка или «пара пролетов лестницы. Мозг займет себя управлением мышцами и отвлечется от желания допинга, отметила врач.

Между приемами пищи должно быть не более пяти часов. Если до обеда еще долго, можно перекусить. Важно, чтобы перекус был белково-углеводным. «Например, один банан или яблоко — это не очень полезно, а в сочетании с йогуртом или кусочком сыра — куда лучше», отметила врач.

По ее словам, поздно вечером можно побороть чувство голода чисткой зубов к 21.00. «Чем более мятной будет паста, тем лучше — сильный вкус тоже отбивает желание что-то съесть. После чистки зубов совесть не позволит что-то есть, зато можно пить воду», — пояснила Павлова.

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