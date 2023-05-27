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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин учредил новый орден

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орден будут вручать космонавтам, сотрудникам космической отрасли и ученым — за заслуги в области пилотируемых космических полетов, а также за создание и внедрение новых технологий в этой отрасли.

орден Гагарина
орден Гагарина
Фото: © пресс-служба президента РФ

Также орден могут вручать иностранцам — за эффективное сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства, отмечается в указе.

Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением первого космонавта Земли Юрия Гагарина и летящей ракетой, похожей на ракету-носитель «Восток».

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...