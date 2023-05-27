Путин учредил новый орден

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орден будут вручать космонавтам, сотрудникам космической отрасли и ученым — за заслуги в области пилотируемых космических полетов, а также за создание и внедрение новых технологий в этой отрасли.

орден Гагарина Фото: © пресс-служба президента РФ

Также орден могут вручать иностранцам — за эффективное сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства, отмечается в указе.

Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением первого космонавта Земли Юрия Гагарина и летящей ракетой, похожей на ракету-носитель «Восток».