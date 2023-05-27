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Цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля

Источник:
Business Insider
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Цены на электроэнергию в Финляндии впервые в истории упали ниже нуля — при этом ранее страна отказалась от закупок газа в России.

«Средняя цена сейчас немного, но всё же ниже нуля. Да, это историческое событие», — заявил Юкка Руусунен, главный исполнительный директор сетевого оператора Fingrid.

Это стало возможным после резкого увеличения производства гидроэлектроэнергии из-за обилия талых вод, а также выходом на полную мощность АЭС «Олкилуото» и запуском солнечных и ветровых мощностей.

После запуска третьего реактора на АЭС цены на электроэнергию в Финляндии упали на 75% в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года. Реактор EPR — самый мощный в Европе, его проектная мощность составляет 1600 МВт.

Ожидается, что атомная станция будет производить до трети необходимой Финляндии электроэнергии в течение следующих 60 лет. «Теперь электроэнергии достаточно», — подчеркнул Юкка Руусунен.

Несмотря на отрицательную стоимость электроэнергии, это не означает, что гражданам Финляндии начнут платить за потребление электричества. Такая цена действует на рынке для оптовых покупателей на определенные промежутки времени.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...