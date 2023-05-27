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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ модернизирует Lada Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ проведет масштабную модернизацию Lada Niva Travel, при этом ее подробности держатся в секрете.

«Lada Niva Travel будет модернизирована, сейчас прорабатывается план изменений. Пока мы не имеем возможности поделиться подробностями проекта», — пишет телеграм-канал «Автопоток».

Инсайдеры пообещали дать полный список грядущих изменений, как только о них будет известно.

При этом ранее АвтоВАЗ планировал с мая начать ставить на Lada Niva Travel новый расширительный бачок для антифриза и усиленную тонировку задних стекол.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))