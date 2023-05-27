АвтоВАЗ модернизирует Lada Niva Travel

АвтоВАЗ проведет масштабную модернизацию Lada Niva Travel, при этом ее подробности держатся в секрете.

«Lada Niva Travel будет модернизирована, сейчас прорабатывается план изменений. Пока мы не имеем возможности поделиться подробностями проекта», — пишет телеграм-канал «Автопоток».

Инсайдеры пообещали дать полный список грядущих изменений, как только о них будет известно.

При этом ранее АвтоВАЗ планировал с мая начать ставить на Lada Niva Travel новый расширительный бачок для антифриза и усиленную тонировку задних стекол.