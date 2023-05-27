Ввоз автомобилей без кнопки SOS запретят

Российские власти запретят ввоз автомобилей без кнопки SOS с 1 февраля 2024 года. Сейчас действует упрощенный технический регламент для ввоза.

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«Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физическим лицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей.

Кнопка SOS — устройство вызова экстренных оперативных служб, она работает вместе с системой «Эра-Глонасс». С октября 2022 года индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны ввозить автомобили, оборудованные такой кнопкой.