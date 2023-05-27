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Ввоз автомобилей без кнопки SOS запретят

Источник:
ТАСС
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Российские власти запретят ввоз автомобилей без кнопки SOS с 1 февраля 2024 года. Сейчас действует упрощенный технический регламент для ввоза.

Глонасс
Фото: © Sibnet.ru

«Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физическим лицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей.

Кнопка SOS — устройство вызова экстренных оперативных служб, она работает вместе с системой «Эра-Глонасс». С октября 2022 года индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны ввозить автомобили, оборудованные такой кнопкой.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...