Взломан алгоритм активации Windows XP

Энтузиасты взломали алгоритм активации Windows XP — спустя девять лет после завершения официальной поддержки операционной системы.

Авторы утилиты «xp_activate32.exe» подчеркнули, что она не является «кряком», а позволяет официально активировать Windows XP при помощи лицензионного ключа, пишет Tom's Hardware.

Дело в том, что Microsoft отключила серверы активации операционной системы еще несколько лет назад, поэтому владельцы Windows XP попросту не могли ее активировать при необходимости.

Теперь отключенные серверы Microsoft не проблема — утилита подменяет собой сервер, позволяя завершить регистрацию системы. После этого она будет работать в статусе активированной.

Windows XP вышла в октябре 2001 года. Весной 2014 года Microsoft прекратила расширенную поддержку операционной системы.