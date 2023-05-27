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Взломан алгоритм активации Windows XP

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиасты взломали алгоритм активации Windows XP — спустя девять лет после завершения официальной поддержки операционной системы.

Авторы утилиты «xp_activate32.exe» подчеркнули, что она не является «кряком», а позволяет официально активировать Windows XP при помощи лицензионного ключа, пишет Tom's Hardware.

Дело в том, что Microsoft отключила серверы активации операционной системы еще несколько лет назад, поэтому владельцы Windows XP попросту не могли ее активировать при необходимости.

Теперь отключенные серверы Microsoft не проблема — утилита подменяет собой сервер, позволяя завершить регистрацию системы. После этого она будет работать в статусе активированной.

Windows XP вышла в октябре 2001 года. Весной 2014 года Microsoft прекратила расширенную поддержку операционной системы.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))