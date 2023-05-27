Предложен новый сценарий заработка на биткоине

Несмотря на длительное падение криптовалют, начавшееся в конце прошлого года из-за краха биржи FTX, цены на цифровую валюту практически восстановились и сейчас на них можно зарабатывать.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отметил, что биткоин не демонстрирует предпосылки для падения, что говорит о возросшем интересе к нему инвесторов. В связи с этим ожидается дальнейший рост этой криптовалюты.

Чтобы заработать на биткоине, специалист предлагает следующий сценарий: приобрести его по цене 22 тысячи долларов со стоп-лоссом на уровне 18 тысяч долларов и целью 45 тысяч долларов.

В результате соотношение прибыли и убытка будет равно 6/1. Однако при этом у инвестора остаются риски — главным образом, из-за возможного падения фондовых рынков США и рецессии западной экономики.