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Предложен новый сценарий заработка на биткоине

Источник:
РБК
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Несмотря на длительное падение криптовалют, начавшееся в конце прошлого года из-за краха биржи FTX, цены на цифровую валюту практически восстановились и сейчас на них можно зарабатывать.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отметил, что биткоин не демонстрирует предпосылки для падения, что говорит о возросшем интересе к нему инвесторов. В связи с этим ожидается дальнейший рост этой криптовалюты.

Чтобы заработать на биткоине, специалист предлагает следующий сценарий: приобрести его по цене 22 тысячи долларов со стоп-лоссом на уровне 18 тысяч долларов и целью 45 тысяч долларов.

В результате соотношение прибыли и убытка будет равно 6/1. Однако при этом у инвестора остаются риски — главным образом, из-за возможного падения фондовых рынков США и рецессии западной экономики.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))