Только девушки прошли в финал «Голоса»

Зрители и наставки выбрали финалистов 11-го сезона «Голоса». Это второй раз за историю проекта, когда финалистками стали только девушки.

В финале «Голоса» выступят Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Людмила Серебрякова (команда Басты), Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной) и Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова).

Девушки-финалистки были в «Голосе» только единожды — в первом сезоне. Еще одна редкость для проекта в том, что в финал вышла спасенная во время поединков участница. Эта Ирина Сыщикова, которая на слепых прослушиваниях выбрала команду Басты. После поединков наставник предпочел ей другого участника, а Беляев спас певицу.

В полуфинале Сыщикова, Серебрякова и Соломахина прошли финал благодаря тому , что получили высшие баллы и голоса и от наставников, и от зрителей.

Эльмира Диваева оказалась в финале только благодаря зрительскому голосованию. Наставник Пресняков дал девушке 40%, а 60% получила ее конкурентка по команде Маргарита Багдасарян. Зрители сделали свой выбор, отдав 73% голосов Диваевой и сделав ее финалисткой.

Финал «Голоса» покажут 2 июня в прямом эфире Первого канала. Выбирать победителя будут только зрители.