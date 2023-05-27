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Только девушки прошли в финал «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Виктория Соломахина в шоу
Фото: © кадр из проекта «Голос»

Зрители и наставки выбрали финалистов 11-го сезона «Голоса». Это второй раз за историю проекта, когда финалистками стали только девушки.

В финале «Голоса» выступят Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Людмила Серебрякова (команда Басты), Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной) и Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова).

Девушки-финалистки были в «Голосе» только единожды — в первом сезоне. Еще одна редкость для проекта в том, что в финал вышла спасенная во время поединков участница. Эта Ирина Сыщикова, которая на слепых прослушиваниях выбрала команду Басты. После поединков наставник предпочел ей другого участника, а Беляев спас певицу.

В полуфинале Сыщикова, Серебрякова и Соломахина прошли финал благодаря тому , что получили высшие баллы и голоса и от наставников, и от зрителей.

Эльмира Диваева оказалась в финале только благодаря зрительскому голосованию. Наставник Пресняков дал девушке 40%, а 60% получила ее конкурентка по команде Маргарита Багдасарян. Зрители сделали свой выбор, отдав 73% голосов Диваевой и сделав ее финалисткой.

Финал «Голоса» покажут 2 июня в прямом эфире Первого канала. Выбирать победителя будут только зрители.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))