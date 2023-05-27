НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина признала полный контроль России над Артемовском

Источник:
Sibnet.ru
384 2

Город Артемовск находится полностью под российским контролем, сообщил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал политик в эфире украинского «5 канала», уточнив, что линия фронта уже в нескольких километрах от города.

Он отметил, что дальнейшая оборона Артемовска не имела смысла для Украины. Если раньше удержание отдельных кварталов Бахмута диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны, то сейчас она уже есть.

Артемовск (украинское название — Бахмут) был взят под контроль 20 мая штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Сражение за город продолжалось больше 200 дней. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин после этого раскрыл потери ЧВК.

Тема: Военная операция на Украине
Медведев назвал условие для ядерного удара по Украине
Глава Генштаба США разрушил надежды Украины на чудо‑оружие
Япония ужесточила санкции против России
Украина показала видео с Залужным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Победа в Артемовске: какие потери понесла Украина
Обсуждение (2)
Картина дня
Украина признала полный контроль России над Артемовском
Китай выступил за сохранение Россией новых регионов
Выросло количество миллионеров на Украине
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
41
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
30
Россия выступила против заморозки конфликта на Украине
25
Медведев обрисовал сценарии исчезновения Украины
24
Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю