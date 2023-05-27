Украина признала полный контроль России над Артемовском

Город Артемовск находится полностью под российским контролем, сообщил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал политик в эфире украинского «5 канала», уточнив, что линия фронта уже в нескольких километрах от города.

Он отметил, что дальнейшая оборона Артемовска не имела смысла для Украины. Если раньше удержание отдельных кварталов Бахмута диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны, то сейчас она уже есть.

Артемовск (украинское название — Бахмут) был взят под контроль 20 мая штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Сражение за город продолжалось больше 200 дней. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин после этого раскрыл потери ЧВК.