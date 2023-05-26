Возобновляется выдача биометрических загранпаспортов

Прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации возобновится с 1 июня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ, либо направлено в форме электронного документа через портал Госуслуг.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля. Приостановка была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.

Гознак тогда сообщил, что производителю микросхем «Микрон» нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.