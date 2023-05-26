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Компания Michelin продала шинный бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель автомобильных шин Michelin продал российский бизнес, говорится в заявлении французской компании. Сумма сделки не раскрывается.

Покупателем российских активов стала компания Power International Tires, которая до этого являлась дистрибьюторам предприятия. Ей перешли шинный завод и фирма Camso CIS, которая специализируется на торговле шинами для спецтехники.

«Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы эта деятельность стала автономной», — отмечается в сообщении.

Компания Michelin работала на российском рынке с 1997 года. Производственная мощность завода в Подмосковье составляет до 2 миллионов шин для легковых автомобилей в год.

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Топ комментариев

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...