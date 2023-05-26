Подсчитано количество проданных электромобилей «Москвич»

Завод «Москвич» за четыре месяца 2023 года продал 35 электрокроссоверов, подсчитало агентство «Автостат».

По данным «Автостата», каждый четвертый продаваемый электромобиль в России — отечественный. Всего за четыре месяца реализовали 587 новых российских электрокаров.

Лидером стал Evolute i-PRO (379 штук), еще один Evolute — i-JOY — разошелся в количестве 173 штук.

Пока отечественные электромобили уступают немецким и китайским (33,7% и 24,9% рынка), но опережают американские. Среди немецких электрокаров самые популярные — модели Volkswagen, среди китайских — Voyah, BYD и Zeekr, а из американских — Tesla.

Электрический «Москвич 3е» — это перелицованный китайский кроссовер Sehol E40X со своим логотипом. В планах завода в этом году выпустить 10 тысяч штук.