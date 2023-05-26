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Подсчитано количество проданных электромобилей «Москвич»

Источник:
Sibnet.ru
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Завод «Москвич» за четыре месяца 2023 года продал 35 электрокроссоверов, подсчитало агентство «Автостат».

По данным «Автостата», каждый четвертый продаваемый электромобиль в России — отечественный. Всего за четыре месяца реализовали 587 новых российских электрокаров.

Лидером стал Evolute i-PRO (379 штук), еще один Evolute — i-JOY — разошелся в количестве 173 штук.

Пока отечественные электромобили уступают немецким и китайским (33,7% и 24,9% рынка), но опережают американские. Среди немецких электрокаров самые популярные — модели Volkswagen, среди китайских — Voyah, BYD и Zeekr, а из американских — Tesla.

Электрический «Москвич 3е» — это перелицованный китайский кроссовер Sehol E40X со своим логотипом. В планах завода в этом году выпустить 10 тысяч штук.

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Топ комментариев

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

corrector

кто смотрит это ... без сборной России ???? и чего оно стоит без нас ??