«Паромщица. Долина мечты»: кого выберет Надежда

Главная героиня «Паромщицы» Надежда в продолжении сериала бросится защищать любимого человека, которого обвинят в жестоком преступлении. Новые серии покажут на канале «Россия» с 29 мая.

Второй сезон сериала получил название «Паромщица. Долина мечты». Действие происходит спустя два года после событий первого сезона.

О чем сериал «Паромщица»

В первом сезоне «Паромщицы» главная героиня Надежда начала работать биологом в заповеднике, которым заведовал ее отец. Но благополучие длилось недолго. Ее обвинили в загадочном убийстве и отправили за решетку на девять лет. За это время умер ее отец, предал муж.

Вышедшая условно-досрочно женщина мечтает вернуть сына, которого воспитывает когда-то любимый муж Лев со своей новой женой. Надежда устраивается работать на паром, в другое место и по профессии с судимостью не берут.

Спасением для героини становится следователь Максим, прибывший из столицы, чтобы разобраться с давним преступлением. Только он верит, что Надежду подставили в роковую ночь убийства.

Что покажут в новых сериях

После счастливого финала первого сезона, в новых сериях «Паромщицы. Долина мечты» героев ждут новые испытания. Детективная линия будет основана на преступлении Максима, с которым в итоге осталась Надя.

В Долине мечты, где счастливо живут возлюбленные, происходит пожар и случается трагедия. Главным подозреваемым становится Максим. Но Надежда не готова предать любимого и всеми силами пытается разобраться в преступлении.

Помимо этого героине придется разобраться в отношениях с бывшим мужем, который пытается измениться и вернуть любимую женщину вместе с сыном.

«Паромщица. Долина мечты» — с 29 мая в 21.20 на «России»

Актеры о сериале

Главную роль в «Паромщице» исполняет актриса Глафира Тарханова. Она призналась, что при читке сценария ей было интересно, что же еще можно придумать в этой истории.

«Мы обещаем зрителям целый спектр эмоциональных переживаний, много приключений и экшена, сюрпризов, детективную линию. Каждая серия заканчивается большой интригой», — цитирует пресс-служба канала «Россия» актрису.

Актер Александр Ратников, исполнивший роль бывшего мужа Надежды Льва, рассказал, что его персонаж сильно преобразится в новых сериях. Зрителям придется изменить к его герою отношение: если раньше он был безвольной «тряпкой», то теперь станет по-настоящему бороться за семью.