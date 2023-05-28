Что такое технологическая сингулярность и когда она наступит

Ученые назвали технологической сингулярностью момент, когда развитие технологий выйдет из-под контроля человека и искусственный интеллект (ИИ) возьмет верх над человеческим мозгом.

Технологическая сингулярность — всего лишь гипотеза. Но с учетом последних достижений в области нейросетей она приобретает пугающую реальность.

Активный популяризатор этой идеи — футуролог Рэй Курцвейл. По его мнению, технологическая сингулярность приведет, во-первых, к тому, что роботы станут в миллиард раз умнее человека. Во-вторых, к тому, что люди сами превратятся в биороботов, то есть произойдет синтез машины и человека.

Есть многочисленная группа ученых, придерживающихся пессимистической точки зрения. По их мнению, неконтролируемое развитие ИИ грозит в лучшем случае резким усилением неравенства в мире, в худшем — порабощением человечества.

Кто окажется прав, покажет время. Пока же Курцвейл пообещал, что благодаря невероятному техническому прогрессу люди уже к 2030 году достигнут бессмертия. Значительная часть его прогнозов сбывалась.