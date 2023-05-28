НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Что такое технологическая сингулярность и когда она наступит

Источник:
Sibnet.ru
315 1

Ученые назвали технологической сингулярностью момент, когда развитие технологий выйдет из-под контроля человека и искусственный интеллект (ИИ) возьмет верх над человеческим мозгом. 

Технологическая сингулярность — всего лишь гипотеза. Но с учетом последних достижений в области нейросетей она приобретает пугающую реальность.

Активный популяризатор этой идеи — футуролог Рэй Курцвейл. По его мнению, технологическая сингулярность приведет, во-первых, к тому, что роботы станут в миллиард раз умнее человека. Во-вторых, к тому, что люди сами превратятся в биороботов, то есть произойдет синтез машины и человека.

Есть многочисленная группа ученых, придерживающихся пессимистической точки зрения. По их мнению, неконтролируемое развитие ИИ грозит в лучшем случае резким усилением неравенства в мире, в худшем — порабощением человечества.

Кто окажется прав, покажет время. Пока же Курцвейл пообещал, что благодаря невероятному техническому прогрессу люди уже к 2030 году достигнут бессмертия. Значительная часть его прогнозов сбывалась.

Еще по теме
Neuralink испытает чипы на человеческом мозге
Маск раскрыл тайную цель создания искусственного интеллекта
Робота научили искать потерянные вещи
HP запретила сторонние картриджи для принтеров и обидела пользователей
смотреть все
Наука #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Ди Каприо лишили русского голоса Бурунова
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков счел позорными слова Грэма о вложениях в смерть русских
Кремль заявил о войне Запада против России «по всем фронтам»
Латвия впервые стала бронзовым призером ЧМ по хоккею
Почему люди тратят на сон треть жизни
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

Times Square

Хотелось бы задать вопрос, а государство готово обеспечить еще 140 миллионам граждан жилье, рабочие места,...