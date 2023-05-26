НАВЕРХ

«Астана» победила «Туран» в первом матче 1/4 Кубка Казахстана‑2023

Источник:
Sibnet.ru
156 2

«Астана» и «Туран» сыграли первый четвертьфинальный матч Кубка Казахстана-2023. Игра была напряженной, но победу одержала столичная команда со счетом 2:0.

Главным героем матча стал нападающий «Астаны» Владислав Прокопенко, который оформил дубль в первом тайме (26 и 39 минуты).

Во втором тайме команда Григория Бабаяна, даже не в основном составе, легко довела матч до сухой победы — 2:0.

«Туран», играющий в Первой лиге, уже сотворил сенсацию в Кубке Казахстана, выбив из борьбы «Каспий».

Ответная игра между командами пройдет 7 июня на поле «Турана». Ставки на матч принимает «Олимп Бет», один из популярных обзорных сайтов в Казахстане.

P
Еще по теме
Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»
Правительство Камеруна запретило футбольной сборной играть с Россией
Неприличному жесту Соболева нашлось объяснение
Кокорин привел «Арис» к чемпионству
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Инвалид покорил Эверест
Безногий ветеран покорил Эверест
26.05.2023 17:02
Теннесист Даниил Медведев
Теннисист Медведев исполнил странный танец на турнире в Риме
21.05.2023 15:22
Нападающий куба «Аль-Наср» Криштиану Роналду
Роналду опередил Месси по заработкам
03.05.2023 10:28
info.sibnet.ru
Поставлен новый рекорд по сборке кубика Рубика необычным способом
02.05.2023 09:49
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (2)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...

pepelmetal

О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!

Uynachalnica

Вспоминается: Храните деньги в Сберегательной кассе!