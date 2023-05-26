«Астана» победила «Туран» в первом матче 1/4 Кубка Казахстана‑2023

«Астана» и «Туран» сыграли первый четвертьфинальный матч Кубка Казахстана-2023. Игра была напряженной, но победу одержала столичная команда со счетом 2:0.

Главным героем матча стал нападающий «Астаны» Владислав Прокопенко, который оформил дубль в первом тайме (26 и 39 минуты).

Во втором тайме команда Григория Бабаяна, даже не в основном составе, легко довела матч до сухой победы — 2:0.

«Туран», играющий в Первой лиге, уже сотворил сенсацию в Кубке Казахстана, выбив из борьбы «Каспий».

Ответная игра между командами пройдет 7 июня на поле «Турана». Ставки на матч принимает «Олимп Бет», один из популярных обзорных сайтов в Казахстане.