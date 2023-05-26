НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Яндекс назвал животных, которыми чаще называют улицы

Источник:
Sibnet.ru
139 0

Орел, сокол и журавль чаще всего встречаются в названии улиц в Сибирском федеральном округе, хотя есть и более сложные варианты — змеи, караси и щеглы.

Для адресных табличек в разных частях страны характерны разные животные. Например, тигры, которые в России водятся только на Дальнем Востоке, встречаются в названиях местных улиц почти в восемь раз чаще среднего. 

Для улиц Центральной России характерны соловьи, для Приволжья — комары, для Северного Кавказа — буйволы, которые традиционно играли здесь важную роль в сельском хозяйстве.

Самые смешные животные. ФОТО

Для названий сибирских улиц характерны змеи, караси и щеглы — это самые распространенные в названиях местных улиц животные, которые встречаются здесь минимум в два раза чаще, чем в среднем по стране. Например, такие, как змеиная улица, змеиный лог.

Если составить рейтинг животных по числу названий улиц, то все верхние позиции в нем займут птицы. Лидируют с большим отрывом соловьи и орлы, далее следуют лебеди, соколы и журавли. Ниже птиц расположились млекопитающие: медведи, лошади, львы, бобры и зайцы. Из насекомых в топ-15 животных вошли только комары.

Еще по теме
Парикмахерская «Детская пыточная» не понравилась соседям
Климатолог назвал условия переноса столицы в Новосибирск
Метро от Выборной до Снегирей построят в Новосибирске
БТР для мемориального парка Алтая сдали на металлолом
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск #Омск #Красноярск #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Победа в Артемовске: какие потери понесла Украина
Президент Бразилии отомстил Зеленскому за обиду на саммите G7
Обсуждение (0)
Картина дня
Япония ужесточила санкции против России
Украина показала видео с Залужным
Дверь в самолете Asiana Airlines открылась во время полета. ВИДЕО
Страховщики продавливают увеличение срока ремонта по ОСАГО
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
38
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
30
Россия выступила против заморозки конфликта на Украине
26
Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут
23
США одобрили украинские удары по Крыму