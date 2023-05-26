Яндекс назвал животных, которыми чаще называют улицы

Орел, сокол и журавль чаще всего встречаются в названии улиц в Сибирском федеральном округе, хотя есть и более сложные варианты — змеи, караси и щеглы.

Для адресных табличек в разных частях страны характерны разные животные. Например, тигры, которые в России водятся только на Дальнем Востоке, встречаются в названиях местных улиц почти в восемь раз чаще среднего.

Для улиц Центральной России характерны соловьи, для Приволжья — комары, для Северного Кавказа — буйволы, которые традиционно играли здесь важную роль в сельском хозяйстве.

Для названий сибирских улиц характерны змеи, караси и щеглы — это самые распространенные в названиях местных улиц животные, которые встречаются здесь минимум в два раза чаще, чем в среднем по стране. Например, такие, как змеиная улица, змеиный лог.

Если составить рейтинг животных по числу названий улиц, то все верхние позиции в нем займут птицы. Лидируют с большим отрывом соловьи и орлы, далее следуют лебеди, соколы и журавли. Ниже птиц расположились млекопитающие: медведи, лошади, львы, бобры и зайцы. Из насекомых в топ-15 животных вошли только комары.