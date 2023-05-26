Разработчики WhatsApp в скором времени добавят в мессенджер функцию псевдонимов, позволяющую пользователям выбирать уникальные имена для своих аккаунтов.

Портал WABetaInfo обнаружил в WhatsApp beta для Android 2.23.11.15 следы разработки новой функции. Раздел для добавления и смены ника будет доступен в настройках профиля мессенджера.

Опция выводит мессенджер на должный уровень конфиденциальности и отвязывает его от необходимости делиться личными данными. Она позволит находить пользователей не зная их номера телефона и сохранить в тайне свой.

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Возможность установить псевдоним WhatsApp находится в стадии разработки и будет выпущена для тестирования бета-тестерам в будущем обновлении приложения.