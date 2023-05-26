Вышел полный трейлер «Барби» с Марго Робби

Полноценный трейлер фильма «Барби» показал, почему главная героиня покинула Барбиленд и как она будет приспосабливаться к реальному миру.

Warner Bros. Pictures представил финальный трейлер к фильму «Барби» в четверг. Видео длится почти 3 минуты и раскрывает основные сюжетные повороты.

По сюжету фильма, Барби покидает Барбиленд и отправляется в реальный мир. Вместе с ней из фантазийного пространства сбегает и Кен, тайно пробравшийся в машину к подруге.

Причиной переезда Барби стало внезапно обнаруженное несовершенство. Оказалось, что она может ходить не только на носочках, но и опираясь на полную стопу. Такое «уродство» осуждают приближенные подруги Барби.

В реальном мире Барби и ее другом Кену, судя по трейлеру, придется непросто. Они поймут, что красота не только во внешнем проявлении. Барби придется узнать о себе много нового, а главное понять — в чем суть ее существования.

Роль Барби в фильме исполнила Марго Робби, а Кена — Райан Гослинг. Также в проекте снялись Ариана Гринблатт, Хелен Миррен, Никола Кохлан, Джон Сина, Эмма Маки. Мировая премьера «Барби» — 21 июля.