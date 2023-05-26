Галустян и Карибидис снимутся в индийском фильме

Россия и Индия снимут совместный полнометражный фильм о братьях, которых разлучили. Главные роли исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Фильм будет снят в духе индийского кино. Это будет история о двух братьях, которых развела судьба. В итоге герои встретятся и обретут любовь матери и отца.

Со стороны России производством проекта будет заниматься ТНТ, сообщила директор телеканала Тина Канделаки в телеграм-канале. Часть съемок пройдет в Индии.

По словам Канделаки, в будущем ТНТ планирует коллаборации и с другими странами, например, с Турцией.