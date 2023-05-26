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Галустян и Карибидис снимутся в индийском фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сергей Бобылев / Sergey Bobylev @ Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия и Индия снимут совместный полнометражный фильм о братьях, которых разлучили. Главные роли исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Фильм будет снят в духе индийского кино. Это будет история о двух братьях, которых развела судьба. В итоге герои встретятся и обретут любовь матери и отца.

Со стороны России производством проекта будет заниматься ТНТ, сообщила директор телеканала Тина Канделаки в телеграм-канале. Часть съемок пройдет в Индии.

По словам Канделаки, в будущем ТНТ планирует коллаборации и с другими странами, например, с Турцией.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...