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Новый конфликт произошел у Wildberries и продавцов

Источник:
Sibnet.ru
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WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Предприниматели заявили, что маркетплейс заблокировал 300 юридических лиц и счета на 2,5 миллиарда рублей. Wildberries утверждает, что продавцы воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе, за это их и заблокировали.

Во вторник, 23 мая около 80 продавцов собрались у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре «Демидов» и потребовали разблокировать их аккаунты.

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Они пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги, а это на 300 продавцов около 2,5 миллиарда рублей. Союз электронной торговли попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Wildberries на мошенничество.

В свою очередь, маркетплейс сообщил, что около 300 продавцов воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе. Компания оценила свои потери в 650 миллионов рублей. В Wildberries заявили, что проверили 60% продавцов, подозреваемых в использовании «серых» схем продвижения, и «разморозили» их баланс.

«Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 (40%) продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов», — заявил представитель компании ТАСС.

Wildberries завершит проверку 10 июня, и «большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов».

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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...