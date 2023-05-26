Маск раскрыл тайную цель создания искусственного интеллекта

Власти во всем мире будут использовать искусственный интеллект (ИИ), прежде всего, для разработки оружия, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, реагирующего быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — приводит Naked Science заявление Маска.

По его словам, основной моделью использования нейросетей военными будет управление армиями дронов.

«Будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ», — пояснил Маск.

Он уже многократно обращал внимание, что искусственный интеллект стал самой большой угрозой человечеству и пора всерьез задуматься над этим.