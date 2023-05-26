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Маск раскрыл тайную цель создания искусственного интеллекта

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: Daniel Oberhaus / CC BY-SA 4.0

Власти во всем мире будут использовать искусственный интеллект (ИИ), прежде всего, для разработки оружия, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, реагирующего быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — приводит Naked Science заявление Маска.

По его словам, основной моделью использования нейросетей военными будет управление армиями дронов.

«Будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ», — пояснил Маск.

Он уже многократно обращал внимание, что искусственный интеллект стал самой большой угрозой человечеству и пора всерьез задуматься над этим.

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Наука #Техника #Оружие
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Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...