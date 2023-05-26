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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев обрисовал сценарии исчезновения Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина как государство неизбежно исчезнет, но сценарии этого будут разные, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, таких пути два. «Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности», — полагает Медведев.

В любом случае, как считает он, после такого распада вероятны три сценария развития событий. В первом — западные области Украины «переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" этих земель государствами-реципиентами».

При этом сохранится «ничейная» территория, втиснутая между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Эта территория заявит о преемстве от прежней Украины и потребует возвращения земель от России. Она заявит о желании войти в НАТО и конфликт возобновится, полагает Медведев.

Вопрос гарантий

Второй сценарий — Украина исчезает после завершения специальной военной операции в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. «Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов», — отметил зампред Совбеза.

В третьем сценарии западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и иных областей Украины в рамках статьи 1 Устава ООН заявляет о вступлении в Россию. «Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — отметил Медведев.

«Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», — заключил он.

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Политика #Мир
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