Серебряные медали вручат российским школьникам

Серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Первыми после десятилетнего перерыва серебряные медали получат выпускники 2024 года. Кравцов подчеркнул, что это приятное нововведение для школьников и родителей.

В СССР золотые и серебряные медали начали вручать выпускникам школ в 1945 году. Через 23 года награждения серебряной медалью были прекращены, вместо нее выдавали грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

В 1985 году Совет министров СССР решил вернуть серебряную медаль в школы. В России вручать серебряные медали выпускникам прекратили с 2014 года, однако в отдельных регионах их оставили как вид поощрения.

Ранее при поступлении в вузы золотым медалистам добавляли 10 дополнительных баллов. При этом у обладателей серебряной медали никаких преимуществ не было.