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Умные брюки просигнализируют о расстегнутой ширинке

Источник:
Boingboing.net
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Инженер и разработчик Гай Дюпон представил умные брюки, которые сигнализируют владельцу о расстегнутой ширинке. Сообщение об «инциденте» приходит на смартфон.

Брюки оснащены датчиком Холла и мощным магнитом, при этом датчик располагается на внутренней стороне ширинки, а магнит находится на застежке. Также в брюки встроен микроконтроллер ESP32, который отправляет сообщения на мобильное устройство.

Создатель системы уточнил, что смарт-брюки никак не защищены от влаги, поэтому перед стиркой ее приходится удалять, а затем устанавливать обратно и сопрягать контроллер со смартфоном.

Инженер рассказал, что первоначально идея умных брюк была предложена ему другом в качестве шутки, однако в итоге он реализовал ее на практике. Пока неясно, собирается ли разработчик запускать новинку в серию.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

pepelmetal

О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!