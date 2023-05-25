Умные брюки просигнализируют о расстегнутой ширинке

Инженер и разработчик Гай Дюпон представил умные брюки, которые сигнализируют владельцу о расстегнутой ширинке. Сообщение об «инциденте» приходит на смартфон.

Брюки оснащены датчиком Холла и мощным магнитом, при этом датчик располагается на внутренней стороне ширинки, а магнит находится на застежке. Также в брюки встроен микроконтроллер ESP32, который отправляет сообщения на мобильное устройство.

Создатель системы уточнил, что смарт-брюки никак не защищены от влаги, поэтому перед стиркой ее приходится удалять, а затем устанавливать обратно и сопрягать контроллер со смартфоном.

Инженер рассказал, что первоначально идея умных брюк была предложена ему другом в качестве шутки, однако в итоге он реализовал ее на практике. Пока неясно, собирается ли разработчик запускать новинку в серию.