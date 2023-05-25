Открыт простой способ извлечения электричества из воздуха

Электричество можно добывать прямо из воздуха, инновационный способ открыли ученые Массачусетского технологического университета.

Исследователи представили генератор по извлечению электричества из воздуха, который представляет собой соединенные друг с другом перфорированные пленки. При этом перфорация делается такой, чтобы молекулы воды проникали в них с трудом.

В результате на верхней пленке скапливается больше атмосферной влаги, чем на нижней поверхности. Таких слоев может быть очень много. Вместе они фактически образуют искусственное грозовое облако, насыщенное водой.

Перепад влажности запускает процесс ионизации во влажной среде. Это естественным образом ведет к возникновению разности потенциалов на электродах, если подключить пленку к нагрузке, возникнет ток.

По оценке ученых, из многослойных структур можно создавать генераторы, способные вырабатывать несколько киловатт электричества, при этом для их работы нужна только влага в воздухе.