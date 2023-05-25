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Открыт простой способ извлечения электричества из воздуха

Источник:
NewAtlas
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Электричество можно добывать прямо из воздуха, инновационный способ открыли ученые Массачусетского технологического университета.

Исследователи представили генератор по извлечению электричества из воздуха, который представляет собой соединенные друг с другом перфорированные пленки. При этом перфорация делается такой, чтобы молекулы воды проникали в них с трудом.

В результате на верхней пленке скапливается больше атмосферной влаги, чем на нижней поверхности. Таких слоев может быть очень много. Вместе они фактически образуют искусственное грозовое облако, насыщенное водой.

Перепад влажности запускает процесс ионизации во влажной среде. Это естественным образом ведет к возникновению разности потенциалов на электродах, если подключить пленку к нагрузке, возникнет ток.

По оценке ученых, из многослойных структур можно создавать генераторы, способные вырабатывать несколько киловатт электричества, при этом для их работы нужна только влага в воздухе.

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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

pepelmetal

О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!