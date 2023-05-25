Флирт в интернете оказался губителен для реальных отношений

Даже легкие заигрывания в приложениях для знакомств или соцсетях могут сделать непривлекательным реального партнера и разрушить отношения, предупредил профессор психологии Гурит Бирнаум из Университета Райхмана (Израиль).

Казалось бы, легкий флирт на стороне должен оказывать целебное воздействие на отношения в паре. Но два научных эксперимента показали, что это нет так, приводит журнал Naked Science вывод профессора.

После общения с незнакомцем испытуемые сообщали о степени влечения, которое испытывали к своему нынешнему партнеру, а также выполняли задание, где изучалось их бессознательное восприятие партнера.

Выяснилось, что участники эксперимента начали воспринимать реального партнера в более негативном свете, как на сознательном, так и на бессознательном уровнях. Они больше фантазировали о виртуальных партнерах.

И если взаимодействия с потенциальными сексуальными партнерами в реальной жизни можно избежать сравнительно легко, то в интернете это сделать сложнее, отметил профессор.