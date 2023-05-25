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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия испытает плазменный ракетный двигатель

Источник:
МИФИ
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Российские ученые приступили к огневым испытаниям первого прототипа нового плазменного ракетного двигателя LENA. Такие двигатели смогут приводить в движение тяжелые спутники массой до 100 килограммов.

прототип плазменного ракетного двигателя
прототип плазменного ракетного двигателя
Фото: © МИФИ

Разработка опирается на опыт создания плазменных ракетных двигателей VERA для кубсатов массой до 4 килограммов. Эти двигатели использовались для аппаратов, которые были отправлены на орбиту в августе прошлого года.

Среди преимуществ плазменных ракетных двигателей — длительная стабильная тяга. Это позволяет спутникам совершать длительные маневры на орбите, включая сход с нее в атмосферу, чтобы исключить образование космического мусора.

Исследователи отмечают, что в сочетании с силовыми ядерными установками плазменные двигатели могут быть использованы для оснащения экспедиций в самые дальние уголки Солнечной системы.

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