Стыд и мотивация: чем отличается женский алкоголизм

Женский алкоголизм считается неизлечимым. А алкоголичкой может стать как уборщица, так и женщина с высшим образованием и хорошей работой. И ее зависимость окружающие могут долго не замечать. Какие еще есть мнения о пьющих женщинах, что из этого миф, а что правда?

По данным Росстата, число регулярно употребляющих алкоголь женщин и мужчин примерно равно — 47,5% и 52,5% соответственно. Различается частотность употребления. Только по праздникам выпивают 65,5% женщин и 34,5% мужчин, каждый день — 10,3% женщин и 89,7% мужчин.

Необразованная деревенская баба — миф

Алкоголичка — женщина с низкооплачиваемой работой из маленького города или деревни. Такое представление широко распространено, но это миф.

«За помощью ко мне чаще всего обращается женщина 30–45 лет с высшим образованием и хорошей работой. Чаще всего по ней не скажешь, что каждый вечер она пьет», — рассказала Forbes.ru женский коуч по трезвости и психолог Юлия Ульянова.

Такие женщины чаще и лучше скрывают зависимость. Нередко они пьют мочегонные препараты, чтобы замаскировать отеки, возникающие из-за выпивки.

Последствия тяжелее — правда

Наркологи и токсикологи отмечают, что из-за особенностей физиологии алкоголь по-разному действует на мужской и женский организмы. Согласно результатам исследований, у женщин вырабатывается меньше фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ), расщепляющего спирт и нейтрализующего его эффект.

При употреблении сопоставимого количества алкоголя концентрация этанола в крови у женщин выше. Для достижения той же стадии опьянения женщинам нужно меньше спиртного. По тем же причинам женщины более подвержены алкогольным заболеваниям печени.

Как понять, что начинается алкоголизм? Насторожить должны регулярность, утрата контроля за количеством, невозможность вынести стресс без спиртного. Проверить уровень риска можно, пройдя тест, одобренный ВОЗ. Это бесплатно и займет не более пяти минут.

Женский алкоголизм неизлечим — миф

«Женщины позже обращаются за помощью, что часто усугубляет проблему и усложняет реабилитацию», — отметила клинический психолог Татьяна Волк.

Женщины обращаются, когда начинается системное употребление, появились похмелья, сформировался «синдром отмены», объясняет эксперт. Это происходит, потому что социальные требования, которые общество предъявляет к женщинам, изначально выше, и они испытывают гораздо больше стыда и вины по сравнению с мужчинами.

Зато женщины, если признают проблему и решают бросить, более мотивированы на отказ от алкоголя — из-за давления все тех же общественных норм мужской алкоголизм социально более приемлем.

Любовь к детям, желание быть с ними, заниматься их воспитанием для женщины часто оказывается сдерживающим фактором, а также мотивацией в борьбе с зависимостью, прокомментировала член президиума Фонда «Реабилитационный центр «Дом надежды на Гор» Марианна Ильина.

Женщины чаще запрашивают справку о том, что прошли реабилитацию, для органов опеки, чтобы избежать риска лишения родительских прав.