Онлайн-кинотеатры испытали настоящий стресс после ухода голливудского кино из-за СВО. Но за год видеоплатформы определились с контентом, который понравится зрителям. Это фильмы и сериалы производства Израиля, Кореи и Турции.

Из-за прекращения сотрудничества западных студий с Россией коллекция ожидаемых новинок в онлайн-кинотеатрах заметно поредела. Но это еще полбеды. Вскоре у видеосервисов завершились сроки лицензий на показ старых фильмов. Их тоже пришлось удалить.

Например, в конце февраля со всех русских видеоплатформ исчез контент студии Disney. А это «Звездные войны», «Один дома», фильмы Marvel, «Король Лев», все мультфильмы Pixar и другие. А с 1 июня уйдут анимационные фильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Это лишь часть потерь.

По подсчетам информационно-аналитического агентства TelecomDaily, количество фильмов и сериалов топовых западных киностудий за год сократилось в 1,5-2 раза. Особенно заметны потери в крупнейших онлайн-кинотеатрах — «Кинопоиске» и Wink.

Что пришло на замену Голливуду

Онлайн-кинотеатры частично компенсируют потери контента за счет собственных оригинальных проектов. Но в перспективе библиотеки будут пополняться контентом из других стран.

Новый контент – азиатский, ближневосточный, индийский, китайский. Фильмы и сериалы этих стран постепенно начнут увеличивать объем на кинорынке, считает заместитель гендиректора видеосервиса Premier Макар Кожухов.

«Зрители вскоре поймут и привыкнут, что Израиль, Корея, Турция и даже на самом деле Иран снимают классные сериалы и кино», — сказал Кожухов в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Приучить зрителей

Несмотря на уменьшение контента в онлайн-кинотеатрах, число подписчиков растет. В начале 2023 года аудитория видеосервисов выросла по сравнению с последними месяцами 2022 года в среднем на 2-3%, посчитала международная исследовательская компания GfK.

Такие показатели не позволяют расслабляться маркетологам, которые тщательно готовят аудиторию к непривычному для нее контенту.

«С точки зрения приучения аудитории к новым производителям мы ведем образовательную миссию с различными пиар-коммуникациями для того, чтобы рассказывать все больше и больше о новом контенте, который появляется у нас», — сказал Кожухов.

О том, что зрителям действительно по вкусу новые проекты вышеупонянутых стран, говорят оценки в онлайн-кинотеатрах. Например, у турецких сериалов в Wink в среднем рейтинг 8-9 баллов.

Самые популярные турецкие сериалы : «Постучись в мою дверь», «Султан моего сердца», «Воскресший Эртугрул», «Чудо-доктор».

Среди корейских проектов особой популярностью пользуются сериалы «Игрок», «Помнить», «Воплощение ревности», «Девушка, которая видит запахи».