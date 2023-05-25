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Отечественный робот создаст «черные» крылья МС‑21

Источник:
Sibnet.ru
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Среднемагистральный лайнер МС-21
Фото: © Корпорация "Иркут"

Корпорация «Иркут» создала первого отечественного робота-укладчика композитного волокна, он будет использоваться при серийном производстве «черного» крыла новейшего самолета МС-21Ю сообщает пресс-служба Ростеха.

Композитное, или «черное», крыло – одно из преимуществ МС-21, позволяющее уменьшить вес планера и улучшить аэродинамическое качество самолета. Его создание требует высокотехнологичного оборудования.

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С помощью роботов происходит автоматическая укладка сухой углеродной ленты, послойно формирующей будущую деталь авиалайнера. При помощи лазера углеродная лента разогревается и склеивается с предыдущим слоем.

«Оборудование позволит нам не зависеть от зарубежных поставщиков и поможет выйти на ритмичный выпуск до 36 самолетов МС-21 в год», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

Опытный образец робота запущен в промышленную эксплуатацию в московской лаборатории компании «АэроКомпозит».

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Экономика #Авиа #Иркутск
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