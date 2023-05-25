Отечественный робот создаст «черные» крылья МС‑21

Корпорация «Иркут» создала первого отечественного робота-укладчика композитного волокна, он будет использоваться при серийном производстве «черного» крыла новейшего самолета МС-21Ю сообщает пресс-служба Ростеха.
Композитное, или «черное», крыло – одно из преимуществ
МС-21, позволяющее уменьшить вес планера и улучшить аэродинамическое качество
самолета. Его создание требует
высокотехнологичного оборудования.
С помощью роботов происходит автоматическая укладка сухой
углеродной ленты, послойно формирующей будущую деталь авиалайнера. При помощи
лазера углеродная лента разогревается и склеивается с предыдущим слоем.
«Оборудование позволит нам не зависеть от зарубежных
поставщиков и поможет выйти на ритмичный выпуск до 36 самолетов МС-21 в год», –
сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир
Артяков.
Опытный образец робота запущен в промышленную эксплуатацию в московской лаборатории компании «АэроКомпозит».