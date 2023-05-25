«Форсаж 10» вышел в России

Неофициальный показ фильма «Форсаж 10» стартовал в российских кинотеатрах в четверг, 25 мая. Мировая премьера состоялась неделей раньше.

«Подпольные» прокатчики обещают показать «Форсаж 10» в хорошем качестве и дубляже. При этом афиш о показе фильма на сайтах кинотеатров нет. Зрителям придется уточнять в кинотеатрах, показывают ли там «Форсаж».

Фильм «Форсаж 10» стал первой частью финала франшизы. В новой части Доминику Торетто и его семье придется столкнуться с сумасшедшим злодеем Данте Рейсом (Джейсон Момоа).