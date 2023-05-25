Рейтинг удовлетворенности пользователей Xiaomi 13 Ultra превысил 99%

Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в Weibo пост о том, что рейтинг удовлетворенности покупателей модели Xiaomi 13 Ultra на популярной китайской площадке JD.com превысил 99%.

В начале мая в Китае была запущена новая партия смартфонов Xiaomi 13 Ultra, доступных в трех ярких цветах: Starry Sky Blue, Chixia Orange и Ginkgo Yellow (синий, оранжевый и желтый). Обновленные версии доступны только с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб флеш-памяти по цене 940 долларов (75,2 тысячи рублей).

Все три новых версии Xiaomi 13 Ultra покрыты нанокожей второго поколения. Они оптимизированы с точки зрения текстуры и антибактериальных свойств, сохраняя защиту от износа, обесцвечивания и окрашивания, наследованные от предыдущего поколения.

Xiaomi 13 Ultra имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 и три 50-мегапиксельных датчика Sony IMX858. Он работает на процессоре SoC Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200х1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и защиту IP68.

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Покупатели высоко оценивают функциональность, дизайн и качество Xiaomi 13 Ultra, что подтверждается высоким рейтингом удовлетворенности. Новинка продолжает укреплять позиции Xiaomi на рынке мобильных устройств, предлагая передовые технологии и инновационные решения для своих пользователей.