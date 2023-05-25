НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Блогер Митрошина оскорбила приемных

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © @seoev

Блогер Александра Митрошина, оскандалившаяся после уголовного дела об уклонении в неуплате налогов, попала в новую неприятную историю: она неудачно пошутила в соцсети.

Митрошина в понедельник, 22 мая, разметила в Instagram (принадлежит Meta,  признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) пост, посвященный цитатам из книги.

«Кто не лайкнет, тот приемный», — обратилась блогер к подписчикам. Шутку про приемных поняли не все, некоторые пользователи Сети всерьез оскорбились.

В комментариях подписчики решили, что Митрошина в данном контексте назвала «приемных»  — людьми второго сорта. Многие комментаторы попросили отредактировать пост и убрать оскорбляющее выражение, но блогер не сочла это нужным.

Еще по теме
Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер
Лидер группы «Звери» устроил дебош в баре
Александр Васильев назвал Бузову и Shaman’а новыми иконами стиля
Актера Алексея Панина объявили в розыск
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Депутат Госдумы допустил вторую волну мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко раскрыл историческую роль кухни Путина
США выступили против применения американского оружия по России
ФСБ сорвала теракты украинских спецслужб на АЭС России
Объявлена цена на новую Lada Vesta
Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

shatlnk

куда уехал цырк, в какие города?, погонщики ведут усталого верблюда.