Блогер Митрошина оскорбила приемных

Блогер Александра Митрошина, оскандалившаяся после уголовного дела об уклонении в неуплате налогов, попала в новую неприятную историю: она неудачно пошутила в соцсети.

Митрошина в понедельник, 22 мая, разметила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) пост, посвященный цитатам из книги.

«Кто не лайкнет, тот приемный», — обратилась блогер к подписчикам. Шутку про приемных поняли не все, некоторые пользователи Сети всерьез оскорбились.

В комментариях подписчики решили, что Митрошина в данном контексте назвала «приемных» — людьми второго сорта. Многие комментаторы попросили отредактировать пост и убрать оскорбляющее выражение, но блогер не сочла это нужным.