Инстасамка и Лерчек рассчитались с налоговой

Блогеры Александра Митрошина, Лерчек и Инстасамка уже рассчитались с налоговой, а Елена Блиновская оплатила лишь мизерную часть долга.

Блогер и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оплатила долг перед налоговой в 689 тысяч рублей. Все ее банковские счета после этого разблокировали, сообщает телеграм-канал Shot.

Несколькими днями ранее с долгами рассчитались супруги Чекалины (блогеры Лерчек и Артемчек). В отношении пары возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Долг составлял более 311 миллионов рублей.

«Счета были арестованы, поэтому ребята взяли деньги взаймы. Все долги, которые были, они закрыли. Мы ждем послабление от суда и снятие претензий, поскольку уплата налогов произошла и никаких новых требований не выдвигалось», — сказал адвокат Чекалиных Константин Третьяков Super.ru.

Еще раньше с долгами почти рассчиталась блогер Александра Митрошина. Она обвиняется по той же статье, что и Лерчек. Митрошина должна была оплатить 120 миллионов рублей, но выплатила лишь 111. Еще 9 миллионов долга она планирует оспорить.

Самую крупную сумму задолжала блогер Елена Блиновская — больше 900 миллионов рублей. Создатель «Марафона желаний» погасила только 10 миллионов от части задолженности перед налоговой.