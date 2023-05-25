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«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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«Непосредственно Каха. Другой фильм» с блогером Артемом Карокозяном, известного под псевдонимом Каха, вышел в прокат в четверг, 25 мая, и показал лучшие результаты по перепродажам билетов.

В продолжении истории главные герои Каха и Серго снова найдут ввяжутся в неприятности. Но на этот раз дело будет касаться не любви, речь пойдет о жизни и смерти. Судьба разведет лучших друзей по разным сторонам. А чтобы они помирились, должно произойти нечто невообразимое.

В трейлере показана, как герои перебираются в Москву. Но жизнь в столице с модными торговыми центрами не складывается. Зрители увидят сцены драк, погонь и много юмора в стиле Кахи и Серго.

Фильмы «Непосредственно Каха» созданы на основе одноименного проекта — юмористический веб-сериал, рассказывающего о жизни типичного местного жителя Сочи.

Для зрителей «Непосредственно Каха. Другой фильм» оказался самой желанной новинкой, сборы с предпродажи билетов составил 6,6 миллиона рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем до премьеры заработала первая часть комедии, вышедшая в 2020 году.

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