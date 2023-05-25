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Какую сумму наличных нужно хранить дома

Источник:
«Сравни»
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Пачка тысячарублевых купюр
Фото: © Sibnet.ru

Люди в период кризисов часто предпочитают хранить деньги дома. Независимый финансовый эксперт Кристина Агаджанова рассказала, как это делать правильно.

Сумма наличных для хранения дома должна равняться годовой сумме доходов и расходов семьи, приводит портал «Сравни» совет эксперта. Также стоит учитывать диверсификацию рисков колебания курсов. Поэтому деньги лучше держать в нескольких валютах: рублях, долларах и евро.

При этом предпочтение можно сделать для рубля, увеличив его долю. Они могут пойти на срочные расходы. Чтобы снизить влияние инфляции при покупке валюты, лучше это делать постепенно, совершая покупки периодически, например ежемесячно, рекомендовала Агаджанова.

Она отметила, что важно решить, с какой целью вы будете хранить бумажные деньги дома. Ведь деньги должны работать, а не лежать дома без дела. Поэтому лучше распределить капитал: часть оставить дома, часть сохранить на депозитах и часть, возможно, инвестировать.

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Экономика #Деньги
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