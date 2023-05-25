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New York Times узнала о причастности Украины к атаке на Кремль

Источник:
The New York Times
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Специальные службы Украины были причастны к атаке беспилотников на Кремль в начале мая, пишет The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Американская разведка пришла к такому выводу на основании перехваченных сообщений, говорится в статье. При этом в США якобы не знают, какая именно украинская спецслужба стояла за атакой и был ли осведомлен о ней президент Украины Владимир Зеленский.

В Вашингтоне считают, что атака на Кремль могла быть частью серии акций, которая, как утверждает газета, проводится без ведома руководства Украины, и это очень беспокоит США. В числе подобных акций издание назвало убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также атаки диверсантов.

Два беспилотника атаковали Кремль 3 мая. Пострадавших и повреждений в результате инцидента не было. Москва назвала атаку «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима».

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