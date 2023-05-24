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Власти Крыма лишили Зеленского квартиры

Источник:
Sibnet.ru
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Госсовет Крыма принял постановление о национализации в республике объектов недвижимого имущества, принадлежащего гражданам РФ, аффилированным организациям и иностранным лицам, которые планируют или совершают в отношении России недружественные действия.

В списке национализируемых объектов — квартира президента Украины Владимира Зеленского, а также еще 56 объектов, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

В апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины, супруга Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Рады Александра Буряка.

Жилплощадь была куплена за 163 тысячи долларов. Пресс-служба украинского лидера ранее заявляла, что семья президента намерена пользоваться квартирой «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

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Политика #Россия #Мир
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