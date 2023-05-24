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Wildberries предложил создать список запрещенных товаров

Источник:
ТАСС
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Маркетплейс Wildberries предлагает создать единый перечень товаров, запрещенных к продаже онлайн.

Список должен стать частью комплекса мер по гармонизации законодательства в сфере защиты прав потребителей на территории Евразийского экономического союза, отметила гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

«Нужно гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, установить единый перечень товарных документов при пересечении границ стран внутри нашего Таможенного союза, создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом и решить вопрос с двойным налогообложением», — сказала Бакальчук.

По ее словам, для онлайн-площадок большое значение имеет единообразие правил и норм на всей территории ЕАЭС. «Нам просто хочется, чтобы в конце концов было единое поле в отношении товаров, защиты прав потребителей, продавцов и нас как площадок», — подчеркнула глава Wildberries.

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Экономика #Торговля
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