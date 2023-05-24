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Украинская православная церковь перешла на новый календарь

Источник:
Sibnet.ru
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Архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый календарь. Так, теперь Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января.

Кроме этого, изменятся даты празднования Покрова Богородицы (на 1 октября), Крещение (6 января) и Николая (6 декабря). При этом изменения не затронут Пасху и Троицу, пишет BBC.

В мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. В ноябре в Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил в стране деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией.

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