Россияне назвали оптимальную стоимость доллара

Оптимальная стоимость доллара для россиян — не более 50 рублей, заявили более половины (62,5%) опрошенных участников исследования Moneyman.

При этом 17,3% опрошенных считают, что оптимальный курс — 50–60 рублей за доллар, 10,2% назвали интервал в 60–70 рублей, 4,3% посчитали оптимальным курс 70–80 рублей и только 2,8% выбрали вариант с курсом выше 80 рублей.

Курс валюты небезразличен большинству населения — об этом заявили 72,2% участников опроса. Не интересуются курсом примерно треть граждан (27,8%). При этом у 90,8% участников исследования нет накоплений в долларах.

Эксперты отметили, что среднестатистический житель России заинтересован в укреплении национальной валюты. «В его глазах укрепление рубля к доллару влечет за собой уменьшение стоимости импортных товаров или тех, что производятся в России, но имеют много импортных комплектующих», — объяснили авторы исследования.