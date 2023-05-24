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Россия разорвет договор с Украиной об Азовском море

Источник:
Sibnet.ru
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Российский парламент денонсирует договор с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

Путин поручил замглавы МИД России Михаилу Галузину представить свою позицию по договору депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечается значение моря и пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

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Vitall2005

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mosquito__2010

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