Российский парламент денонсирует договор с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

Путин поручил замглавы МИД России Михаилу Галузину представить свою позицию по договору депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечается значение моря и пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.