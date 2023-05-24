Правительство Камеруна запретило футбольной сборной играть с Россией

Товарищеский матч между сборными Камеруна и России по футболу не состоится — правительство африканской страны запретило команде играть против россиян.

Матч Россия — Камерун планировался 15 июня в Москве на стадионе Лужники. Но, по информации «Спорт-Экспресс», правительство Камеруна запретило сборной играть.

Сборная России дважды в истории встречалась с Камеруном: в 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили африканцев со счетом 6:1, в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью — 0:0.

За последние два года, после отстранения из-за специальной военной операции на Украине, сборная России провела пять товарищеских матчей: с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).