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Shaman выпустил новую песню «Мед» без ноток патриотизма

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman решил отойти от привычного стиля патриотичной музыки и выпустил романтическую песню «Мед» с клипом, в котором женится на своих поклонницах.

«Я рад, что смог исполнить мечту каждой женщины, которая меня любит», — нескромно написал Shaman в телеграм-канале в день премьеры сингла.

В клипе на песню «Мед» о свадьбе певца сообщают в телепередаче Андрея Малахова. Поклонница Shaman'a смотрит телевизор и рыдает от полученной новости. Вскоре она получает приглашение выйти замуж от кумира.

В итоге оказывается, что Shaman выслал приглашение всем своим поклонницам и готов стать для каждой из них мужем.

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