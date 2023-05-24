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Боль в спине поразит десятую часть землян к 2050 году

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка
Фото: © Sibnet.ru

Более 800 миллионов человек в мире будут страдать от болей в пояснице к 2050 году, сообщает журнал The Lancet Rheumatology.

Врачи зарегистрировали более полумиллиарда случаев болей в пояснице в 2020 году в мире. Из-за этого люди теряли работоспособность. Причиной возникновения болей становились ожирение, курение и организация труда.

Проблема дальше будет только усугубляться. Исходя из прогнозируемых изменений в численности населения, к 2050 году общее число случаев увеличится на 36,4% и составит 843 миллиона человек.

На это увеличение могут повлиять как сидячий образ жизни и лишний вес, так и неправильные подходы к диагностике и лечению. Поэтому ситуация подлежит более глубокому изучению.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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