Боль в спине поразит десятую часть землян к 2050 году

Более 800 миллионов человек в мире будут страдать от болей в пояснице к 2050 году, сообщает журнал The Lancet Rheumatology.

Врачи зарегистрировали более полумиллиарда случаев болей в пояснице в 2020 году в мире. Из-за этого люди теряли работоспособность. Причиной возникновения болей становились ожирение, курение и организация труда.

Проблема дальше будет только усугубляться. Исходя из прогнозируемых изменений в численности населения, к 2050 году общее число случаев увеличится на 36,4% и составит 843 миллиона человек.

На это увеличение могут повлиять как сидячий образ жизни и лишний вес, так и неправильные подходы к диагностике и лечению. Поэтому ситуация подлежит более глубокому изучению.